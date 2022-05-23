МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Россия решила добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки "ЭКСПО-2030", говорится в заявлении МИД РФ на сайте ведомства. МИД России назвал условие для возможности поставок зерна с Украины

"Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения "ЭКСПО-2030". Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 г.", — говорится в заявлении.

В МИД пояснили, что решение связано с тем, что в нынешних условиях заявка Москвы на проведение "ЭКСПО-2030" не могла бы рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку.

"Вынуждены констатировать, что очередной жертвой развёрнутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества оказалось международное выставочное движение", — отметили в ведомстве.