МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что вопросы безопасности и экономики сегодня требуют серьезного обсуждения. Путин рассказал об эффекте от перехода на расчеты в национальных валютах

"Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что… обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой", — заявил глава государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча началась в Ново-Огарево, на свежем воздухе.

Экономика России достойно выдерживает санкционный удар, подчеркнул президент Владимир Путин.

"Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели", — отметил глава государства на встрече с белорусским коллегой.

Президент России указал, что нынешняя ситуация требует особого внимания правительства. Усилия экономического блока "в целом дают положительный эффект".