Москва, 23 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что западные страны явно недооценили последствия санкционных мер против России и Белоруссии: они также ударили по Западу. В Кремле оценили состояние экономики России в условиях санкций

"То, что происходит там (на Западе — ред.), они явно недооценили", — сказал Лукашенко в Сочи во время официальных переговоров с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

По его словам, западные страны "жили, читая свои СМИ, и получили — и инфляцию…, а во всем Путин "виноват". "Там во всем "виноват" Путин", — с иронией сказал Лукашенко.

ЭКОНОМИКА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад подтолкнул Минск и Москву активно заниматься своей экономикой.

"Это время возможностей. Они, сами того не понимая, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Наши правительства по нашему поручению определили основные направления по импортозамещению, даже посчитали, во что это обойдется, деньги совсем небольшие, не хочу сейчас публично называть… Мы выйдем по основным моментам, где не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение", — отметил Лукашенко во время официальных переговоров с Путиным в Сочи.

Глава государства подчеркнул, что партнерство двух стран развивается и по линии безопасности. "Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии", — отметил Лукашенко.

"В экономике, действительно, спасибо странам Запада, что дали нам толчок к собственному развитию", — заявил президент Белоруссии.