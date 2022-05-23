МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Индия и США подписали соглашение о стимулировании инвестиций. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. В Индии назвали цену на нефть, при которой возможна мировая рецессия

"Заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра и генеральный директор Международной финансовой корпорации развития США Скотт Натан подписывают Соглашение о стимулировании инвестиций между Индией и США", — написал Багчи в Twitter.

По слоам дипломата, "подписание соглашения о стимулировании инвестиций приведет к усилению инвестиционной поддержки, предоставляемой международной финансовой корпорацией развития США в Индии, тем самым поощряя инвестиции в ключевые секторы".