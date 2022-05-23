МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. План развития Северного морского пути на период до 2035 года должен быть утвержден до 1 августа 2022 года. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина Правительству Российской Федерации опубликовано на сайте Кремля. В Кремле заявили о создании базы для интеграции России и Белоруссии

"… в целях обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года", — сказано в тексте поручения.

Кабмину также было поручено до 15 июля 2022 годавнести в российское законодательство измененя, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории в целях их осуществления Госкорпорацией "Росатом".

До 1 июля Правительство России должно обеспечить завершение работ по строительству, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", а также определить единого морского оператора для завоза продукции в районах Крайнего Севера, говорится в поручении Путина.

Кабмин России должен до 1 августа определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота, "грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока" для Северного морского пути. Также в поручении президента Путина сказано, что строительство судов аварийно-спасательного флота должно быть начато не позднее 2025 года.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами социальной инфраструктуры "в рамках реализации комплексной государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" и источники их финансирования.

До 1 марта 2023 года кабмин России должен разработать и внести в Госдуму законопроект, направленный на регулировку завоза товаров для населения в районах Крайнего Севера "и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции", а также определение единого координатора такого завоза.

ИНВЕСТИЦИИ

Президент Владимир Путин поручил до 15 июня 22 года представить предложения по вопросам субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для осуществления завоза товаров для жителей Крайнего Севера, а также "расширения… мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне России.