МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Европейское политическое сообщество не является альтернативой членству Украины в Евросоюзе, оно должно лишь усилить поддержку кандидата на вступление в ЕС во всех областях. Об этом заявил представитель МИД Франции. Во Франции назвали возможную дату вступления Украины в ЕС

Накануне министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон сообщил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может длиться 15-20 лет.

"Украина является частью европейской семьи. Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу вступления", — подчеркнул представитель французского МИД.

Дипломат считает, что целью сообщества является содействие скорейшему укреплению отношений со всеми европейскими странами, а также усиление поддержки кандидатов на вступление в Евросоюз.