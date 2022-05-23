МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Если западные страны решат возобновить отношения, Россия серьезно подумает, нужно ли ей это или не очень. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о налаживании дипломатических отношений с Западом в рамках проекта гимназии им. Примакова "100 вопросов лидеру". Власти Молдавии купили газ у "Молдовагаза"

"Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины", — подчеркнул министр.

"Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не пляшут под чужую дудку", — отметил Лавров, —. "Если Запад одумается и предложит какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать", — подчеркнул он.

ЕВРАЗИЯ

Лавров считает, что России в дальнейшем развитии надо полагаться на партнеров в евразийском регионе.

"Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, ее транспортных, транзитных, логистических возможностей. Убежден, что это правильный путь", — заявил глава МИД России.

Надеяться "на возвращение в Россию McDonald's" — значит "опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники", — заключил министр, — "наши западные партнеры доказали, что они недоговороспособны", — заключил глава МИД РФ.

России надо сосредоточиться на обустройстве Евразии, не используя чужие инструменты, заявил Лавров.

"Естественно, что если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке есть, то чисто физически так это и получается. Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои", — подчеркнул глава российского МИД.

"Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия-Китай, Россия-Индия, Россия-Иран, и в рамках Евразийского экономического союза", — отметил Лавров.

СВЯЗИ С КИТАЕМ

Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут развиваться еще быстрее, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири", — сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".