АНКАРА, 24 мая — ПРАЙМ. Турция может получить выгоду от перенаправления из России части производственных мощностей компаний Европы, заявила старший вице-президент международного рейтингового агентства Moody's Катрин Мюльброннер. Moody's ожидает механическое снижение инфляции в Турции

"Турция может получить выгоду от перенаправления (из России) части производственных мощностей компаний Европы. Европа является крупнейшим торговым партнером Турции. (Европейские) компании полностью привержены своим поставщикам. Турция может воспользоваться этой ситуацией", — приводит слова Мюльброннер агентство Anadolu.

По ее словам, турецкие банки — важнейший фактор обеспечения устойчивого восстановления экономики страны. "Турецкая экономика всегда была устойчивой. Экономика Турции отличается масштабностью и диверсифицированностью", — сказала Мюльброннер.

По словам вице-президента, в Moody's по-прежнему "относительно оптимистичны" в отношении роста экономики Турции, поскольку падение курса турецкой лиры положительно отражается на экспорте. Мюльброннер отметила и поддержку от правительства Турции экспортерам и инвесторам. Своей поддержкой правительство пытается защитить беднейшую часть населения от инфляции, заявила старший вице-президент рейтингового агентства.

"Ситуация в сфере туризма (в ближайший период) может быть неплохой. Ожидаем, что ВВП Турции вырастет примерно на 3% (к концу года). На самом деле к концу этого года рост может быть даже немного выше", — указала Мюльброннер. Хотя в прошлом году темпы роста экономики Турции замедлились, показатели роста по-прежнему превышают те же цифры во многих других странах, добавила она.