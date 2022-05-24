БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, что экономическая поддержка Украины со стороны ЕС стала крупнейшей в истории союза, оказанной третьей стране. Глава ЕК рассказала, когда будет достигнуто эмбарго на нефть из России

По ее словам, макрофинансовая поддержка составила порядка десяти миллиардов евро.

"Это крупнейший в истории ЕС пакет поддержки для третьей страны", — сказала она.