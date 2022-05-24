Владимир Путин: российская экономика будет открытой даже в новых условиях
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в ходе совещания по развитию транспортной сферы, что российская экономика даже в новых условиях будет открытой, сотрудничество с заинтересованными странами будет расширяться.
По словам президента РФ, здесь важен целый комплекс вопросов — организация платежной инфраструктуры в нацвалютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности логистических цепочек.
Путин отметил, что российский бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях. По его мнению, ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей стремительно меняется.
"Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами", — сказал он.
Путин подчеркнул, что таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры.
Президент также призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов.
"Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры", — отметил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220524/836969320.html