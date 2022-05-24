МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Североатлантический альянс превращал Украину во враждебное России государство, сделав ее инструментом давления, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

"Североатлантический альянс вплотную приблизился к нашим границам и в разы нарастил боевой потенциал. Были активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, размещению на её территории коалиционной военной инфраструктуры, а сама страна превращалась во враждебное нам государство, используемое в качестве инструмента давления на Россию", — отметил министр.

"Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач", — сказал Шойгу.

Запад не только отрицает неонацизм на Украине, но и с почестями принимает у себя его представителей, отметил он.

"Так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя представителей нацистских подразделений, замешанных в кровавых злодеяниях", — добавил министр.