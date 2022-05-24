ВАРШАВА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда заявил, выступая на экономическом форуме в Давосе, что нехватка экспортируемого из Украины зерна приведет к гигантским миграционным проблемам в Южной Европе. Литва призвала создать коалицию по разблокировке поставок зерна с Украины

По его словам, если Украина не сможет экспортировать свои зерновые в Северную Африку – Египет и другие страны, — будет серьезный кризис.

"Украина — это мощный партнер, обеспечивающий 80% потребностей Египта в злаковых", — сказал он.

"Если окажется, что в Северной Африке голод, нет поставок, то Испания и вся Европа с юга будет иметь гигантские миграционные проблемы. Ясно, что будет огромное миграционное давление, не говоря уже об опасности нестабильности в странах Африки и других государствах", — добавил он.

"Украина провела сев. Вопрос в том, кто займется сбором урожая, и как это зерно и подсолнечное масло, крупнейшим производителем которого является Украина, они смогут экспортировать в другие страны", — отметил польский президент.

По мнению Дуды, основные трудности возникли из-за того, что порт Одессы оказался заблокирован. "Вопрос – сможем ли мы его разблокировать. Сможем ли мы транспортировать зерно в польские порты, в Клайпеду, в Румынию. Это проблемы, которые мы должны решить, потому что это ключ к решению проблемы потенциальной нестабильности в Северной Африке", — сказал Дуда.