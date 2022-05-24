МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство в среду введет режим ЧП на фоне ситуации на Украине и сообщит о первых мерах. В ЕК выступили за диалог с Россией для поставок украинского зерна

"Правительство реализует свое право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии (коронавируса), это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

Премьер отметил, что режим ЧП вводится на фоне ситуации на соседней Украине, которая "ставит под угрозу физическую безопасность, энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей" Венгрии.

"Завтра буду держать вас в курсе относительно наших первых решений", — добавил Орбан.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской