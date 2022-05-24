ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

Согласно распространенному уведомлению, управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США "не будет продлевать положения генеральной лицензии 9C… срок действия которой истекает 25 мая 2022 года в 00.01 по восточноевропейскому времени (07.01 мск)".

России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.