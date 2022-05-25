МОСКВА, 25 МАЯ — ПРАЙМ. Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области, рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Все безналичные расчеты в Херсонской области теперь идут в рублях

"В регионе введена бивалютная зона. Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области", — сказал Рогов.

Кроме того, по его словам, в регион зашел Международный расчетный банк. "Уже налажено программное обеспечение. Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц", — подчеркнул Рогов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.