МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские власти согласовали индексацию социальных выплат: минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10%, пишут "Ведомости" со ссылкой на два близких к правительству источника. В Госдуме рассказали, когда пройдет очередная индексация пенсий

Также информацию подтвердил собеседник, участвовавший в обсуждении.

Один из собеседников издания уточнил, что окончательное решение примет президент Владимир Путин, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации были разные мнения.

Дискуссия об увеличении размера социальных выплат ведется более двух месяцев. 16 марта глава государства провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов с руководителями субъектов и членами правительства. Кабинету министров по его итогам было поручено представить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, в том числе военным пенсионерам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также МРОТ и прожиточного минимума.