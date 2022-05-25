МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Евросоюз за время специальной военной операции России на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на данные Европейской комиссии. СМИ: странам стоит держать свои активы подальше от рук США

По словам агентства, 8 апреля эта сумма составляла 6,7 миллиардов евро. Еврокомиссия в среду планирует представить законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы, подчеркнули в dpa.