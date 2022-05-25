2022-05-25T09:06:54+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836974780.html
СМИ: в ЕС назвали сумму замороженных активов российских бизнесменов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз за время специальной военной операции России на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство dpa со... ПРАЙМ, 25.05.2022
экономика, новости, ес, ек, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
© AFP/ Emmanuel Dunand
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Евросоюз за время специальной военной операции России на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на данные Европейской комиссии.
По словам агентства, 8 апреля эта сумма составляла 6,7 миллиардов евро. Еврокомиссия в среду планирует представить законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы, подчеркнули в dpa.