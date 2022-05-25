События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 мая
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:45
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2022)
|-0,4%
|-0,9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2022)
|1,8%
|4% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|-0,3%
|0,2% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь)
|-26,6
|-26 (факт)
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|12:00
|EUR
|Еврозона — Отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ о финансовой стабильности
|12:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,967 млн
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|1,2%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|0,8%
|0,6%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,394 млн барр
|-0,690 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,403 млн барр
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|19:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (планы ПАО по НИОКР в рамках развития возобновляемых источников электроэнергии)
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836975003.html