МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:45 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис    
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2022) -0,4% -0,9% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2022) 1,8% 4% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2022) -0,3% 0,2% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь) -26,6 -26 (факт)
10:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
11:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
12:00 EUR Еврозона — Отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ о финансовой стабильности    
12:45 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,967 млн  
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель) 1,2% 0,6%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель) 0,8% 0,6%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,394 млн барр -0,690 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,403 млн барр  
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
19:15 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Газпром нефть — СД (планы ПАО по НИОКР в рамках развития возобновляемых источников электроэнергии)    