МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия призывает конфисковывать активы при попытке обойти санкции Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе

Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление

"Мы предлагаем разрешать конфискацию активов по судебному решению при попытке обойти санкции", — отметил политик на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Рейндерса, попавшие под санкции лица имеют возможности обойти санкции, используя различия в законодательствах государств Евросоюза.

Еврокомиссар пояснил, что замороженные активы по-прежнему принадлежат их владельцам и могут быть конфискованы только по судебному решению.

 