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Еврокомиссия предложила конфисковывать активы за обход санкций
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Европейская комиссия призывает конфисковывать активы при попытке обойти санкции Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "Мы предлагаем разрешать... ПРАЙМ, 25.05.2022
экономика, новости, еврокомиссия, ес, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия призывает конфисковывать активы при попытке обойти санкции Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"Мы предлагаем разрешать конфискацию активов по судебному решению при попытке обойти санкции", — отметил политик на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам Рейндерса, попавшие под санкции лица имеют возможности обойти санкции, используя различия в законодательствах государств Евросоюза.
Еврокомиссар пояснил, что замороженные активы по-прежнему принадлежат их владельцам и могут быть конфискованы только по судебному решению.