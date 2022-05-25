МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия призывает конфисковывать активы при попытке обойти санкции Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление

"Мы предлагаем разрешать конфискацию активов по судебному решению при попытке обойти санкции", — отметил политик на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Рейндерса, попавшие под санкции лица имеют возможности обойти санкции, используя различия в законодательствах государств Евросоюза.

Еврокомиссар пояснил, что замороженные активы по-прежнему принадлежат их владельцам и могут быть конфискованы только по судебному решению.