МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против десяти физических лиц, в том числе обладателя российского гражданства, и девяти компаний, включая российскую, за участие в схемах финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), считающейся в США террористической организацией. Об этом сообщило американское министерство финансов. США заявили о возможности "ограниченного снятия санкций" с Ирана

В санкционный список попали зарегистрированная в Москве фирма ООО "РПП", ее бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и нынешний топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. По данным минфина, Набизада является гражданином Афганистана, но имеет также российский паспорт.

Санкции были введены против компани из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по мнению американских властей, якобы сотрудничала с "российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе "от имени" КСИР.

Санкции за связи с КСИР вводятся также против граждан Турции и Ирана, компаний из Китая, Ливана и Южной Кореи.