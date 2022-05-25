МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам. Путин заявил о повышении прожиточного минимума и МРОТ

"Сейчас у нас 0,75 рост инфляции. И по итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, не превысит 15%", — сказал он.