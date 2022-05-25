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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836981826.html
Путин заявил о замедлении инфляции в России
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Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам. "Сейчас... ПРАЙМ, 25.05.2022
экономика, новости, владимир путин, инфляция, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рост уровня инфляции в России замедлился, по итогам года она составит 15%, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
"Сейчас у нас 0,75 рост инфляции. И по итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, не превысит 15%", — сказал он.