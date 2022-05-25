МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ПУТИН: БЕЗРАБОТИЦА В РФ НЕ РАСТЕТ, 4% СЕЙЧАС, СНИЖАЕТСЯ, НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭТУ ТЕНДЕНЦИЮ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836982039.html
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ПУТИН: БЕЗРАБОТИЦА В РФ НЕ РАСТЕТ, 4% СЕЙЧАС, СНИЖАЕТСЯ, НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭТУ ТЕНДЕНЦИЮ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836982039.html
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