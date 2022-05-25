МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Росстат на неделе с 14 по 20 мая зафиксировал в РФ недельную дефляцию в 0,02%, с начала года цены выросли на 11,82%, следует из данных статистического ведомства. Путин заявил о замедлении инфляции в России

"За период с 14 по 20 мая 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала мая – 100,13%, с начала года – 111,82%", — говорится в сообщении.

Последний раз недельная дефляция в РФ фиксировалась в период с 10 по 16 августа 2021 года.

Как отмечает статистическое ведомство, среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,006% против 0,052% в апреле и 0,24% в марте.

По данным Росстата, плодоовощная продукция на неделе с 14 по 20 мая в среднем подешевела на 1,4%, в том числе огурцы – на 9,4%, капуста белокочанная – на 6,2%, помидоры – на 4,3%, свекла столовая – на 2%, морковь – на 0,8%. В то же время подорожали лук, картофель, яблоки и бананы.

Список наиболее подорожавших продуктов (за исключением плодоовощной продукции) вновь возглавил маргарин, но рост цен на него продолжил замедляться — до 0,82% с 1,39% и 2,24% в предыдущие две недели. В числе лидеров роста цен по итогам прошлой недели также соль (подорожала на 0,79%), черный чай (на 0,65%), сыры (на 0,57%), сосиски, сардельки (на 0,58%), подсолнечное масло (на 0,55%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,54), вареная колбаса (на 0,53%), рис (на 0,52%).

При этом подешевели яйца — на 3,6%, сахар-песок — на 0,8%, свинина и мясо кур — на 0,3%, мороженая рыба и макаронные изделия — на 0,2%, стерилизованное молоко и пшеничная мука — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички — на 1,78%, а также туалетное мыло — на 1,54%. Цены на электропылесосы вернулись к росту — в среднем они выросли на 0,48% (после снижения на 1% неделей ранее). Телевизоры и смартфоны продолжили дешеветь — на 0,88% и 1,49% соответственно.

Также Росстат на неделе с 14 по 20 мая зафиксировал рост цен на отечественный анальгин и аллохол. На прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты цены снижались.

Цены на отечественные автомобили не изменились, на иностранные — выросли на 0,32%. Стоимость бензина и дизтоплива снизилась.

На прошлой неделе помощник президента России Максим Орешкин говорил, что в ближайшие недели Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд. По его прогнозам, инфляция в России по итогам 2022 года будет не выше 15%. ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%, Минэкономразвития — в 17,5%.