МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Германия не заинтересована в "успехе" Украины, поскольку настроена на тесные отношения с Россией — такое мнение в беседе с порталом Niezalezna.pl высказал профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока. Пушков оценил последствия отказа ФРГ от российских энергоресурсов

Такую оценку он дал, комментируя заявления аналитика немецкой оппозиционной партии ХДС Родерика Кизеветтера, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина достигла "успеха". По мнению ученого, нынешние власти ФРГ не стремятся оказывать серьезную помощь Украине. "Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла", — отметил он.

Такая позиция, по мнению профессора, объясняется экономическими интересами Берлина. "Я имею в виду, прежде всего, эту зависимость от российской энергетики. Она все еще работает", — объяснил Сорока.

При этом такое поведение Германии, очень важной, по выражению собеседника, страны в НАТО и ЕС, имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса.

"Вероятно, это не предательство, но создание очень серьезных разногласий, ослабляющих сплоченность альянса", — сказал профессор.

Также, по его словам, еще с 1970-х годов Германия делала ставку на близкие отношения с Москвой, чтобы "совместно править" Европой. "Несмотря на то, что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. Она не поменялась до сегодняшнего дня", — подчеркнул Сорока.