МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 16 по 22 мая вырос еще на 5 пунктов и достиг отметки в 110 пунктов.

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Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек показал положительную динамику по антисептикам (рост на 5%, до 331 рубля), перчаткам (на 10%, до 161 рубля), кусковому мылу (на 2%, до 118 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 106 рублей), лимонам (на 5%, до 45 рублей) и гречке (на 13%, до 136 рублей). Снизился средний чек только по медицинским маскам (на 1%, до 85 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предшествовавшей неделей вырос на 5 пунктов и достиг 110 пунктов.

На минувшей неделе заметен рост размера трат на товары из ковидного набора в основном из-за совпадения с периодом выплаты части заработной платы в мае, поясняют аналитики. Кроме того, на размер расходов продолжает оказывать влияние весенний ценовой уровень продовольственных товаров. Спрос на средства индивидуальной защиты сохраняется в связи с эпидемиологической ситуацией и действующими мерами по ее регулированию в российских регионах