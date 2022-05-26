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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220526/836989153.html
Банк России намерен снижать прогноз по инфляции на 2022 год
Экономика
Новости
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ИНФЛЯЦИЯ В РФ СКЛАДЫВАЕТСЯ НИЖЕ АПРЕЛЬСКОГО ПРОГНОЗА, ЦБ БУДЕТ СНИЖАТЬ ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД С 18-23% — НАБИУЛЛИНА ЦБ РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЖИДАЕТ, ЧТО НА ПЕРИОД СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ... ПРАЙМ, 26.05.2022
макроэкономика, экономика, новости, цб рф, инфляция в рф
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ЦБ РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЖИДАЕТ, ЧТО НА ПЕРИОД СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ИНФЛЯЦИЯ БУДЕТ ПОВЫШЕННАЯ — НАБИУЛЛИНА