ИНФЛЯЦИЯ В РФ СКЛАДЫВАЕТСЯ НИЖЕ АПРЕЛЬСКОГО ПРОГНОЗА, ЦБ БУДЕТ СНИЖАТЬ ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД С 18-23% — НАБИУЛЛИНА

ЦБ РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЖИДАЕТ, ЧТО НА ПЕРИОД СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ИНФЛЯЦИЯ БУДЕТ ПОВЫШЕННАЯ — НАБИУЛЛИНА

 