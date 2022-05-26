МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Риши Сунак в четверг объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) из-за кризиса стоимости жизни и рекордной инфляции в стране. В Великобритании введут сбор на сверхприбыль от нефти и газа

Британский чиновник объявил о введении временного сбора со сверхприбыли, которую сейчас получают нефтегазовые компании, и ее передаче семьям Великобритании.

Представленный антикризисный пакет также предусматривает одноразовую денежную выплату в размере 650 фунтов восьми миллионам наиболее бедных семей в стране, по 300 фунтов получат восемь миллионов пенсионеров, а также 150 фунтов дополнительных выплат людям с инвалидностью.