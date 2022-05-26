МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно второй оценке, снизился на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Число заявок на пособие по безработице в США сократилось за неделю

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали улучшения оценки до 1,3%. Первая оценка предполагала сокращения экономики США на 1,4%.