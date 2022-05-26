МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Антироссийские санкции станут одним из системных способов борьбы против развития России и конкуренции за мировое лидерство. Введение новых пакетов ограничительных мер является попыткой в максимальной степени ослабить нашу страну, это будет продолжаться долго. Так считает председатель партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. The Spectator: Запад попал впросак с санкциями против России

"Понятно, что каждый новый пакет антироссийских санкций — это попытка в максимальной степени ослабить нашу страну, попытка при помощи блокад, санкционных ограничений, различного рода нормативных актов, законов выстроить совершенно другую систему отношений в мире и систему влияния на нашу страну", — заявил политик на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".

По мнению Медведева, поводом для введения санкций является любое, подчас незначительное, политическое событие, хотя к нынешней ситуации это не относится. Однако длительность их действия зависит от "гигантского числа причин".

Замперед Совбеза назвал санкции против России гораздо более сложным вызовом, чем пандемия коронавируса.

"Мы действительно прошли через это испытание, но сейчас нам приходится отвечать на гораздо более сложные вызовы, причем, скажем прямо, отвечать самостоятельно, поскольку, как ни крути, с пандемией пыталось бороться все человечество… Но тем не менее, здесь хотя бы не было идеологических расхождений таких явных. А то, что сейчас происходит — это совсем другая история", — подчеркнул Медведев.

ЗАМОРОЗКА АКТИВОВ

"Уход компаний с российского рынка и разрыв сложившихся хозяйственных связей, и замораживание активов — это сложные обстоятельства, в которых всем приходится работать, работать нашему бизнесу. Это действительно потери. Но мы имеем и свои возможности, свой коридор возможностей, чтобы то, что у нас пытаются отнять, постараться восстановить или создать новое", — отметил Медведев.

Поэтому сейчас власти заинтересованы в ускорении работы по импортозамещению.

"Очевидно, что особое внимание будут иметь те отрасли, которые в наибольшей степени затронули западные санкции…", — добавил зампред.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗАПАДА

Запад своими руками загоняет себя в глобальный энергетический, продовольственный и финансовый кризис, однако в России также наблюдается сложная ситуация, отметил Дмитрий Медведев.

"Западный мир своими руками загоняет себя в глобальный кризис… Но на самом деле, жители Европы ощутили на себе все сладкие последствия антироссийских санкций", — сказал политик на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".

Зампред подчеркнул, что в России ситуация тоже непростая.

"Нет, конечно. Нам тоже очень сложно, но у нас есть благородная цель. Мы должны найти ответ на попытки ограничить развитие нашего государства", — добавил Медведев.

ОТВЕТ НА САНКЦИИ

Председатель "Единой России" призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции. Прежде всего следует учитывать свои интересы, даже в отношениях с нашими бывшими контрагентами.

"Нечего стесняться. Абсолютно. Если с нами себя так ведут, то мы должны тоже это учитывать", — заявил зампред Совбеза.

В качестве примера политик привел решение по "параллельному импорту", назвав его непростым, но отметив, что, "выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса, с одной стороны, и интересами крупных компаний и брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение".

"Мы и дальше будем так поступать", — заявил Медведев.