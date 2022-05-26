МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Власти сейчас заинтересованы в ускорении работы по импортозамещению, заявил зампред Совбеза, председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности". Медведев прокомментировал введение Западом антироссийских санкций

Он отметил, что эта работа важна в том числе и в свете ухода ряда компаний с российского рынка.

"Очевидно, что особое внимание будут иметь те отрасли, которые в наибольшей степени затронули западные санкции… Высокие технологии — это то, что для нас сегодня имеет критическое значение, поэтому современные предприятия, сервисы для нас носят особый смысл. Надо не только помогать этим предприятиям… но и заниматься подготовкой специалистов", — добавил он.