МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. Путин назвал перспективный для мировой экономики регион

Российский лидер в разговоре акцентировал, что Российская Федерация готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия политически мотивированных санкций. Кроме того, Путин обратил внимание Драги, что ситуация в сфере продовольственной безопасности усугубилась из-за антироссийских санкций США и ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.