МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает новый политический, экономический и военный альянс как альтернативу ЕС с участием стран, объединенных недоверием к Брюсселю и к реакции Германии на действия России, пишет итальянская газета Corriere Della Sera. Bloomberg назвал трех человек, не дающих прекратить украинский кризис

По данным издания, ссылающегося на источники, Джонсон впервые представил инициативу Владимиру Зеленскому, когда тот принял его в Киеве 9 апреля. Модель Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Британия. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию.

Как отмечается, Джонсон предлагает создать альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении "российской военной угрозы". Киев пока не выражал позицию по поводу британской инициативы, но и не остановил ее зарождение, пишет газета.

Зеленский ждет саммита ЕС, который должен состояться 23 июня. Лидеры 27 стран должны будут решить, признавать ли Украину как "кандидата" на вступление в ЕС, чтобы официально запустить переговоры о присоединении.

"Может быть и такое, что британский проект — просто колосс на глиняных ногах, ведь у Лондона нет таких ресурсов, как у ЕС, чтобы финансово поддерживать Украину. И не факт, что Польша и страны Балтии ввяжутся в инициативу, которая могла бы поставить под угрозу их отношения с Брюсселем", — делает вывод издание.