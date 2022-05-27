Corriere Della Sera: Британский премьер Джонсон предложил Зеленскому новый европейский альянс
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает новый политический, экономический и военный альянс как альтернативу ЕС с участием стран, объединенных недоверием к Брюсселю и к реакции Германии на действия России, пишет итальянская газета Corriere Della Sera.
По данным издания, ссылающегося на источники, Джонсон впервые представил инициативу Владимиру Зеленскому, когда тот принял его в Киеве 9 апреля. Модель Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Британия. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию.
Как отмечается, Джонсон предлагает создать альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении "российской военной угрозы". Киев пока не выражал позицию по поводу британской инициативы, но и не остановил ее зарождение, пишет газета.
Зеленский ждет саммита ЕС, который должен состояться 23 июня. Лидеры 27 стран должны будут решить, признавать ли Украину как "кандидата" на вступление в ЕС, чтобы официально запустить переговоры о присоединении.
"Может быть и такое, что британский проект — просто колосс на глиняных ногах, ведь у Лондона нет таких ресурсов, как у ЕС, чтобы финансово поддерживать Украину. И не факт, что Польша и страны Балтии ввяжутся в инициативу, которая могла бы поставить под угрозу их отношения с Брюсселем", — делает вывод издание.
https://1prime.ru/state_regulation/20220527/836995779.html