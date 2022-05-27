МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Выплаты по внешним обязательствам в рублях не приведут к дефолту России, так как данная норма была учтена изначально в случае объективной невозможности платежей в долларах. Об этом заявила первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации России Елена Перминова. В США ждут, что Россия не сможет обслуживать свой долг

Министерство финансов США заявило во вторник, что не станет продливать после 25 мая лицензию,позволявшую России обслуживать внешний долг в условиях санкций. В свою очередь российское ведомство сообщило продолжении исполнения государственных долговых обязательств, несмотря на ужесточенные условия. Выплаты будут осуществляться в рублях. Глава Минфина Антон Ситуанов отметил, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.

"У России всегда была возможность избежать дефолта, у нас есть для этого все средства — для того, чтобы рассчитываться по нашим обязательствам, по нашим купонным доходам", — подчеркнула Перминова.

В российских соглашениях "прописано, что можно рассчитываться валютой, отличной от доллара, в объективных обстоятельствах", заметила сенатор.

Перминова добавила, что данном вопросе полностью доверяет руководителям Минфина и Банка России. "Можно быть спокойным", — заключила политик.