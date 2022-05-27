МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ рассчитывает, что инициатива президента РФ Владимира Путина по повышению МРОТ, прожиточного минимума и индексации пенсий позволит выправить ситуацию с потребительским спросом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу. Доверие потребителей к экономике Германии ожидаемо выросло

Во время выступления Мишустин сообщил, что к началу мая произошло снижение потребительского потребления — обороты через систему контрольно-кассовой техники уменьшились в годовом выражении почти на 10%, при этом в последнюю неделю мая спад был уже всего 3%.

"Мы рассчитываем, что сегодня инициатива президента по повышению МРОТ, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе, индексация пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время вместе с мерами, которые приняты: программы кредитования, отсрочка страховых взносов. И способствовать этому будет и то, что на макроуровне начнут действовать все меры по поддержке спроса, которые должны компенсировать произошедший рост цен", — сказал Мишустин.