МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу сообщил, что правительство России уже сегодня формирует свою позицию по тому, какие результаты будут достигнуты в средней и в долгосрочной перспективе при усиливающемся давлении Запада, например, Москва активно работает над взаимодействием с дружественными странами. Евросоюз разработал новый способ для борьбы с нарушением санкций

"Мы уже сегодня формируем позицию по поводу того, каких результатов и как будем достигать также и в средней и в долгосрочной перспективе при нарастающем давлении коллективного Запада", — заявил Мишустин.

Во время своего выступления он отметил, что в отношении России было введено порядка 10 тысяч различных ограничений. Государство вначале реагировало на них ситуативно, но сейчас действует планово.

"Мы очень активно сегодня прорабатываем и наше взаимодействие с дружественными государствами. Это и вопросы расчетов в наших национальных валютах, все больше и больше стран присоединяются сейчас к российской межбанковской системе. Доллар же, напротив, постепенно выходит из доверия инвесторов. Все видят, что Россию просто обокрали, тогда зачем, ну, как минимум, хранить деньги или государственные сбережения в этой валюте", — сказал Мишустин.

ЗАПАД ПЫТАЕСТЯ ЗАЧЕРКНУТЬ РОССИЮ НА КАРТЕ МИРА

Коллективный Запад пытается отменить Россию и зачеркнуть ее на карте мира, различные сферы подвергаются дискредитации из-за того, что РФ отстаивает свои собственные интересы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.

"Будет, конечно, непросто, мир вообще стремительно меняется. Запад пытается отменить нашу страну, зачеркнуть ее на карте мира. Вводятся финансовые, экономические и гуманитарные санкции. Дискриминация и давление происходят. Причем подвергаются этой дискриминации наша наука, наш спорт, культура, наши соотечественники, которые проживают за рубежом. Все из-за того, что мы отстаиваем наши собственные национальные интересы", — сказал Мишустин.

Он отметил, что количество санкций в отношении России — рекордное. По словам премьера, цели тех стран, которые вводят ограничения: разрушить экономику, РФ сдержать развитие, нанести ущерб гражданам. При этом Мишустин подчеркнул, что в банковской сфере власти оказались готовы к ограничениям. "Уход из России VISA и Mastercard, отключение нас от SWIFT и пока нескольких крупнейших банков не привели к сбоям в расчетах внутри страны", — заметил Мишустин.