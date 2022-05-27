МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ будет предлагать оказать экспортерам зерна господдержку для формирования собственного флота, в том числе льготные кредиты и лизинг, сообщил на Всероссийском зерновом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Хаависто: Финляндия не видит проблем в отказе от нефти и газа из России

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши экспортеры обладали собственным флотом, и эта тема неоднократно поднималась в нашем общении с Минтрансом, с Минпромторгом", — сказал Патрушев, комментируя просьбу директора ТД "РИФ" (один из крупнейший экспортеров зерна) Марины Турянской о выделении субсидий для строительства таких судов.

"При этом надо понимать, что мы будем сейчас инициировать, чтобы вы смогли пользоваться определенной господдержкой. Это и льготные кредиты, и, возможно, "капексы" (возмещение прямых затрат — ред.), и льготный лизинг. В этом направлении мы будем работать", — добавил министр.

Например, предложение предусмотреть в ближайшее время определенные мощности на верфях под строительство судов обсуждалось накануне с руководителем "Объединенной судостроительной корпорации" Алексеем Рахмановым, а для того, чтобы снизить затраты на строительство, предполагалось задействовать льготный лизинг — в частности, об этом шла речь в беседе с гендиректором "Росагролизинга" Павлом Косовым.

"Поэтому мы сложность вопроса понимаем и, конечно, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы вы могли быть обеспечены собственным флотом", — заключил министр.