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В Италии сочли украинский кризис "войной" НАТО против России
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Происходящее на Украине показывает, что идет "война" НАТО против России, заявил в эфире итальянского канала La7 журналист и историк Анджело Д'Орси. Он подверг критике санкции... ПРАЙМ, 28.05.2022
макроэкономика, экономика, новости, украина, италия, нато, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Происходящее на Украине показывает, что идет "война" НАТО против России, заявил в эфире итальянского канала La7 журналист и историк Анджело Д'Орси.
Он подверг критике санкции Запада против Москвы. По его оценке, ограничительные меры являются "совершенно неэффективными и неправильными".
"Мы сами станем жертвами санкций, и уже ими стали. То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России", — отметил он.
"Как бы то ни было, это война НАТО против России", — подчеркнул ученый.
При этом он заявил, что не считает альянс оборонительным блоком.
"НАТО — это военная организация, основанная на Североатлантическом договоре. И ведет она себя как агрессивная военная организация. И так было всегда", — отметил Д'Орси.
В качестве примера он напомнил нарушение альянсом международного права во время конфликтов в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии.