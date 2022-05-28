МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Происходящее на Украине показывает, что идет "война" НАТО против России, заявил в эфире итальянского канала La7 журналист и историк Анджело Д'Орси. Названы страны, начавшие пересматривать позицию по Украине

Он подверг критике санкции Запада против Москвы. По его оценке, ограничительные меры являются "совершенно неэффективными и неправильными".

"Мы сами станем жертвами санкций, и уже ими стали. То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России", — отметил он.

"Как бы то ни было, это война НАТО против России", — подчеркнул ученый.

При этом он заявил, что не считает альянс оборонительным блоком.

"НАТО — это военная организация, основанная на Североатлантическом договоре. И ведет она себя как агрессивная военная организация. И так было всегда", — отметил Д'Орси.

В качестве примера он напомнил нарушение альянсом международного права во время конфликтов в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии.