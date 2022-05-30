МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в мае, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Глава регулятора Германии рассказал об уровне наполненности газохранилищ

Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в понедельник, 30 мая, в 15.00 мск.

В марте годовая инфляция в Германии достигла исторического максимума в 7,3%. В апреле этот рекорд обновился – тогда потребительские цены в стране выросли на 7,4%.