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Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в Германии в мае
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. Годовая инфляция в Германии в мае, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Соответствующий релиз... ПРАЙМ, 30.05.2022
экономика, новости, ввп германии, инфляция, dailyfx
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в мае, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в понедельник, 30 мая, в 15.00 мск.
В марте годовая инфляция в Германии достигла исторического максимума в 7,3%. В апреле этот рекорд обновился – тогда потребительские цены в стране выросли на 7,4%.