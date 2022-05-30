МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в национальной и иностранной валютах на отметке "BBB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. S&P понизило рейтинг Украины до "CCC+"

Краткосрочные РДЭ в обеих валютах остались на уровне "F2", рейтинг странового потолка был сохранен на отметке "AA".

"Очень высокий уровень госдолга и перспективы слабого экономического роста сдерживают рейтинг Италии", — считают аналитики агентства.

Вместе с этим, по мнению Fitch, рейтинг поддерживается диверсифицированной экономикой с высокой добавленной стоимостью, членством в еврозоне, устойчивым положительным сальдо счета текущих операций и уровнем ВВП на душу населения, намного превышающим медиану сопоставимых стран.

Агентство отмечает, что рост ВВП значительно замедлился в первом квартале текущего года после роста на 6,6% в 2021 году. Fitch прогнозирует, что рост ВВП Италии составит 2,7% в 2022 году и 2,3% в 2023 году.

В следующие кварталы рост экономики останется ограниченным из-за экономических последствий событий на Украине, говорится в релизе. Риски заметно негативные и связаны, в том числе с санкциями против России, например, ограничение поставок газа, высокие цены на энергоносители, нехватка сырья или сбои в цепочках поставок, сообщает Fitch. Ключевыми факторами снижения будет также падение реальных доходов, ухудшение доверия компаний и домохозяйств и слабость внешнего спроса, считают аналитики.