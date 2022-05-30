МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что решения об использовании конфискованных российских активов для восстановления Украины требуют юридических обоснований. Эксперт рассказал, как ЕС может "сбежать" от эмбарго на российскую нефть

"Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке Еврокомиссии изучат его, но исход не предрешен", —отметил Джентилони в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов в Риме.

Еврокоммисар считает, что в данных обстоятельствах "во всех случаях" будут соблюдаться принципы правового государства.

"Различные страны изучают условия с юридической точки зрения, каким образом может быть преобразовано в конфискацию решение, которое привело к заморозке десятков миллиардов российских активов, из которых 1,8 — 1,9 миллиарда евро было (заморожено) в Италии. Это решение не политического свойства, этому требуется юридические условия", — подчеркнул Джентилони, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов.