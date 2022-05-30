Еврокомиссар Джентилони: юридическое обоснование конфискации российских активов обсуждают
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что решения об использовании конфискованных российских активов для восстановления Украины требуют юридических обоснований.
"Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке Еврокомиссии изучат его, но исход не предрешен", —отметил Джентилони в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов в Риме.
Еврокоммисар считает, что в данных обстоятельствах "во всех случаях" будут соблюдаться принципы правового государства.
"Различные страны изучают условия с юридической точки зрения, каким образом может быть преобразовано в конфискацию решение, которое привело к заморозке десятков миллиардов российских активов, из которых 1,8 — 1,9 миллиарда евро было (заморожено) в Италии. Это решение не политического свойства, этому требуется юридические условия", — подчеркнул Джентилони, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов.
https://1prime.ru/state_regulation/20220530/837023756.html