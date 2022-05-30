МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, что Россия обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции. Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ с 1 июня

Он также добавил, что страна активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формирует соответствующие условия для реализации перспективных проектов.

По его словам, в качестве приоритетной задачи Россия рассматривает, в том числе, расширение экономического сотрудничества с Казахстаном.

Премьер отметил наличие условий для запуска новых стратегических совместных проектов России с Казахстаном, в том числе, в энергетике и в промышленности.

"Мы видим хорошие перспективны для реализация программы импортозамещения в отраслевом разрезе, есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике", — сказал он.

Мишустин напомнил, что в прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень и превысил 25 миллиардов долларов.

"По итогам первого квартала текущего года его объем вырос еще на 12,5 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — добавил Мишустин.

Глава правительства России предложил активнее развивать межрегиональное и инвестиционное сотрудничество.