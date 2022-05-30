Мишустин оценил текущее состоянии российской экономики и назвал одну из приоритетных задач страны
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, что Россия обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции.
Он также добавил, что страна активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формирует соответствующие условия для реализации перспективных проектов.
По его словам, в качестве приоритетной задачи Россия рассматривает, в том числе, расширение экономического сотрудничества с Казахстаном.
Премьер отметил наличие условий для запуска новых стратегических совместных проектов России с Казахстаном, в том числе, в энергетике и в промышленности.
"Мы видим хорошие перспективны для реализация программы импортозамещения в отраслевом разрезе, есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике", — сказал он.
Мишустин напомнил, что в прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень и превысил 25 миллиардов долларов.
"По итогам первого квартала текущего года его объем вырос еще на 12,5 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — добавил Мишустин.
Глава правительства России предложил активнее развивать межрегиональное и инвестиционное сотрудничество.
https://1prime.ru/state_regulation/20220530/837024802.html