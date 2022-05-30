МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение исполнительному директору ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейшие компании черной металлургии РФ) Алексею Сентюрину в связи с публикацией его прогноза о сокращении производства, говорится в базе решений ведомства. ФАС России возбудила дело против Сибирской генерирующей компании

"В связи с публичным заявлением исполнительного директора Ассоциации "Русская сталь" Сентюрина, согласно которому возможно сокращение производства продукции металлургическими предприятиями, ФАС на основании статьи 25.7 Федерального закона "О защите конкуренции" предостерегает от совершения планируемых действий", — отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

В документе поясняется, что подобное поведение "Русской стали" может привести к нарушению статьи 11 (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов) закона "О защите конкуренции".