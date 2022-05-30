МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Французская газета Ouest France сообщает о ходе экспорта зерна из Украины, которое в условиях блокады черноморских портов с большими трудностями вывозится через Румынию. Власти Зимбабве грозят фермерам конфискацией зерна

По состоянию на конец мая из Украины в Румынию вывезено 240 тысяч тонн зерна, сообщает корреспондент газеты в Бухаресте со ссылкой на главу румынского МИД Богдана Ауреску. К концу лета Украина должна вывезти около 12 миллионов тонн зерна для освобождения места в элеваторах для нового урожая. Об этом говорится в материале под названием "Румыния: перегруженный запасной выход для украинского зерна".

По данным материала, значительная часть украинского зерна прибывает по суше в румынский порт Констанца, трафик которого в первом квартале уже вырос на 10% по сравнению с рекордным 2021 годом. Администрация порта опасается, что максимальной мощности объекта будет недостаточно.

Наземный маршрут осложняется проверками и очередями на пограничном пункте из-за того, что Украина не является членом Евросоюза, а также проблемами железнодорожной транспортировки из-за разной ширины колеи.

Чтобы не допустить перегруженности Констанцы было выделено 40 миллионов евро для восстановления 35 железнодорожных веток. Кроме того, в порту планируется построить 17 погрузочных площадок. Эти работы по углублению логистических мощностей должны начаться в июне.

Ситуация осложняется тем, что предназначенный для экспорта румынский урожай также прибывает в Констанцу. При этом Румыния — второй по величине производитель пшеницы в Евросоюзе после Франции – ожидает в этом году большой урожай.