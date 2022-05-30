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https://1prime.ru/state_regulation/20220530/837027613.html
Боррель оценил шансы согласования шестого пакета антироссийских санкций
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. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил перед началом саммита ЕС, что шестой пакет санкций против России может быть согласован уже в понедельник. По его словам, сегодня очень... ПРАЙМ, 30.05.2022
экономика, новости, ес, санкции против рф, жозеп боррель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил перед началом саммита ЕС, что шестой пакет санкций против России может быть согласован уже в понедельник.
По его словам, сегодня очень важно обсудить, как будет приниматься последнее решение в шестом санкционном пакете. Чиновник "полностью уверен", что соглашение будет достигнуто.
Он добавил, что вчера во второй половине дня и сегодня утром постпреды ЕС проводили заседания и прилагали усилия, чтобы достичь этого соглашения сегодня. Боррель уверен, что ЕС "получит это решение".
Внеочередной саммит стран ЕС проходит в Брюсселе 30-31 мая, в понедельник на нем, в числе прочего, обсуждают согласование шестого пакета европейских антироссийских санкций.