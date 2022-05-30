БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил перед началом саммита ЕС, что шестой пакет санкций против России может быть согласован уже в понедельник. Венгрия поддержала идею исключить трубопроводную нефть из перечня санкций

По его словам, сегодня очень важно обсудить, как будет приниматься последнее решение в шестом санкционном пакете. Чиновник "полностью уверен", что соглашение будет достигнуто.

Он добавил, что вчера во второй половине дня и сегодня утром постпреды ЕС проводили заседания и прилагали усилия, чтобы достичь этого соглашения сегодня. Боррель уверен, что ЕС "получит это решение".

Внеочередной саммит стран ЕС проходит в Брюсселе 30-31 мая, в понедельник на нем, в числе прочего, обсуждают согласование шестого пакета европейских антироссийских санкций.