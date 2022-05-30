МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что РФ может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, сообщает пресс-служба Кремля. Россия готова содействовать морскому транзиту грузов в Черном море

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере.

"Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем Российско-Турецкой Межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком", — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Кремля, в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах.

"В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции — в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, затрагивались также некоторые вопросы региональной политики.