ВЕНА, 31 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Австрии по итогам мая может стать максимальной с сентября 1975 года, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria. Австрийский канцлер рассказал о судьбе эмбарго на российский газ

По предварительным данным управления, уровень инфляции составил 8%. А по сравнению с предыдущим месяцем ожидается рост цен на 1,1%.

"Согласно первоначальной оценке, потребительские цены в мае 2022 года выросли на 8,0% в годовом исчислении. Рост цен на энергию и топливо продолжает определять инфляцию. В последний раз более высокий уровень инфляции в Австрии мы видели в сентябре 1975 года", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

Годовая инфляция в Австрии по итогам апреля стала максимальной с октября 1981 года, достигнув уровня в 7,2%.