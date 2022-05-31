МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в основе решений Запада об антироссийских санкциях лежит ненависть к России и к русским, что "омерзительно и иррационально". Бельгийский премьер: ЕС должен "сделать паузу" в санкциях против России

По его словам "что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, — это брехня чистой воды".

В качестве примера он привел арест активов Банка России. Он отметил, что причина сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина. Такие же цели, по мнению Медведева, преследуются при введении эмбарго на покупку нефти и газа из России, запрета на полёты самолётов, на поездки в другие страны, запрет на использование платёжных инструментов.

"Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем её жителям", — отметил он.

Медведев также добавил, что политическое и военное руководство России не имеет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за рубежом, а конфискация заграничного имущества и издержки, которые понесли представители крупного российского бизнеса из-за санкций, для них не фатальны.

Он также признал, что представители крупного бизнеса из России из-за санкций "понесли значительные по суммам издержки", "лишились заграничного имущества".