ВАРШАВА, 31 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Польше в мае составила 13,9%, что является рекордным показателем за последние 24 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). Инфляция в Австрии по итогам мая может достичь 47-летнего максимума

По предварительной информации, инфляция в Польше в апреле составила 12,3%, что является рекордом в XXI веке.

По предварительным данным, индекс потребительских цен в мае составил 113,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Это самый высокий уровень инфляции с 1998 года, то есть за 24 года.

По сравнению с апрелем текущего года цены выросли на 1,7%.

Самый большой рост цен наблюдается в сегменте топлива. В мае 2022 года топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года — на 5%.

В мае цены на энергоносители по предварительной оценке выросли по сравнению с маем 2021 года на 31,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года — на 3,4%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае по предварительным данным выросли по сравнению с маем 2021 года на 13,5%, а по сравнению с апрелем 2022 года — 1,3%.

Польский институт экономики прогнозирует, что пик инфляции Польшу ждет в августе. По прогнозам данного института, этот показатель достигнет 13%.