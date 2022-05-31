МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство России вводит мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства с 1 июня и до конца 2022 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Пушилин рассказал о новой системе налогов и поставок в Херсонской области

"В России вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Он вступает в силу 1 июня и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Согласно постановлению, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до конца этого года. Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений. Кроме того, мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств.