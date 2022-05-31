МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС "неприятный", но не приведет к критическим последствиям для российской экономики, поскольку экспорт нефти будет переориентирован на другие рынки, а убытки компенсированы за счет роста цены. Эксперт оценил стоимость Brent после ввода ЕС частичного эмбарго на нефть

По его словам, этот пакет санкций для России очень неприятный, поскольку к концу года в действии останется только нефтепровод "Дружба", по которому нефть поставляется в страны Восточной Европы. Он отметил, что поставки по железной дороге и морские (поставки) в рамках этого пакета санкций фактически запрещены, а это около 90% объема поставок российской нефти в Европу.

Топорнин считает, что теперь Россия будет искать новых поставщиков в Азии и сейчас туда идет большая часть свободной нефти, покупателями выступают Китай и Индия, но они покупают с большим дисконтом порядка 30%. "Однако за счет роста цены компенсируются убытки, и в результате Россия не только получает те доходы, которые были запланированы, но и экстраприбыль", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что экономически принятые санкции бьют не столько по России, сколько по самой Европе.

"Быстро этот шестой пакет не скажется, пока все санкционные меры не приводят к критическим последствиям, да и сложно предположить, какие санкции могут грандиозно ударить по экономике России. Получается, что бумерангом эти санкции бьют и по экономике Европы: падают темпы производства, жизнь простых людей становится дороже", — отметил Топорнин.

По его словам, ближе к зиме, когда возрастет потребность в энергии, в Европе все почувствуют, насколько поднялись цены.

"Пока видим, что ничего в санкционной политике не меняется, несмотря на недовольство самих европейцев. Какой-то просчет и анализ последствий для Европы показывает, что пока могут справиться большинство стран. Но не люди же определяют политику, а руководство стран", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что сильнее по российской экономике ударил бы запрет на импорт газа, однако на эти меры Европа в ближайшее время не пойдет, так как страны региона в большей степени зависимы от российского газа и заменить его сложнее, чем нефть.

Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.